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Погибший Джонни Годро попал в символическую сборную «Калгари» первой четверти XXI века

Погибший Джонни Годро попал в символическую сборную «Калгари» первой четверти XXI века
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Национальная хоккейная лига назвала имена лучших хоккеистов, попавших в символическую сборную «Калгари Флэймз» в первой четверти XXI века. Лига создала проект и определяет лучших игроков за последние 25 лет в каждой франшизе.

В первую команду вошли Джонни Годро, Джером Игинла, Мэттью Ткачук, Марк Джиордано, Робин Регер и Миикка Кипрусофф.

Вторая команда: Микаэль Баклунд, Крэйг Конрой, Шон Монахан, Расмус Андерссон, Дион Фанёф и Якоб Маркстрём.

Сейчас канадская команда находится на девятом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Калгари» 45 очков после 40 матчей.

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