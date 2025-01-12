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Передачи Марченко и Воронкова помогли «Коламбусу» в гостях обыграть «Сент-Луис»

В ночь с 11 на 12 января на льду «Энтерпрайз-центр» в американском Сент-Луисе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в игре со счётом 2:1 одержали гости.

В составе победителей голами отличились Адам Фантилли и Коул Силлинджер. Российские форварды «жакетов» — Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко сделали по одной результативной передаче. Защитник Иван Проворов завершил встречу без голевых действий.

У хозяев единственную шайбу в матче забросил Колтон Парэйко. Россияне Алексей Торопченко и Павел Бучневич не отметились результативными действиями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Тампа» на своём льду встретится с «Филадельфией Флайерз» 15 января. «Сент-Луис», в свою очередь, продолжит домашнюю серию и сыграет с «Калгари Флэймз» также 15 января.

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