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Сент-Луис Блюз — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 12 января, счёт 1:2, регулярный чемпионат НХЛ

Передачи Марченко и Воронкова помогли «Коламбусу» в гостях обыграть «Сент-Луис»
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В ночь с 11 на 12 января на льду «Энтерпрайз-центр» в американском Сент-Луисе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в игре со счётом 2:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Марченко, Воронков) – 15:38     0:2 Силлинджер (ван Римсдайк, Дель Бель Беллуз) – 36:51 (pp)     1:2 Парэйко (Болдюк, Фолк) – 59:48 (pp)    

В составе победителей голами отличились Адам Фантилли и Коул Силлинджер. Российские форварды «жакетов» — Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко сделали по одной результативной передаче. Защитник Иван Проворов завершил встречу без голевых действий.

У хозяев единственную шайбу в матче забросил Колтон Парэйко. Россияне Алексей Торопченко и Павел Бучневич не отметились результативными действиями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Тампа» на своём льду встретится с «Филадельфией Флайерз» 15 января. «Сент-Луис», в свою очередь, продолжит домашнюю серию и сыграет с «Калгари Флэймз» также 15 января.

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