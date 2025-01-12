«Филадельфия» всухую разгромила «Анахайм», прервав серию поражений. Мичков отметился голом

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 11 на 12 января на льду «Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Анахайм Дакс». Победу в игре со счётом 6:0 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились Морган Фрост (1+1), Джейми Драйсдейл (1+1), Оуэн Типпетт (1+1), Райан Пилинг (1+1), Гарнет Хэтэуэй (1+1), а также шайбу забросил российский форвард Матвей Мичков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Филадельфия» на своём льду встретится с «Флоридой Пантерз» 14 января. «Анахайм» сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз» 13 января.

Материалы по теме Видео Передачи Марченко и Воронкова помогли «Коламбусу» в гостях обыграть «Сент-Луис»

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: