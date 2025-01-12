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Филадельфия Флайерз — Анахайм Дакс, результат матча 12 января 2025, счёт 6:0, регулярный чемпионат НХЛ

«Филадельфия» всухую разгромила «Анахайм», прервав серию поражений. Мичков отметился голом
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В ночь с 11 на 12 января на льду «Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Анахайм Дакс». Победу в игре со счётом 6:0 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Фрост (Конечны, Типпетт) – 06:48     2:0 Драйсдейл (Конечны, Фрост) – 18:11 (pp)     3:0 Типпетт (Конечны) – 36:12     4:0 Пилинг (Хэтэуэй, Санхайм) – 40:24     5:0 Мичков (Конечны, Драйсдейл) – 47:36 (pp)     6:0 Хэтэуэй (Пилинг, Лотон) – 48:55    

В составе победителей голами отметились Морган Фрост (1+1), Джейми Драйсдейл (1+1), Оуэн Типпетт (1+1), Райан Пилинг (1+1), Гарнет Хэтэуэй (1+1), а также шайбу забросил российский форвард Матвей Мичков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Филадельфия» на своём льду встретится с «Флоридой Пантерз» 14 января. «Анахайм» сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз» 13 января.

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