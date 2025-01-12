«Эдмонтон» обыграл «Чикаго» в НХЛ. Подколзин и Драйзайтль набрали четыре очка на двоих

Закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились российский форвард Василий Подколзин, Адам Хенрик, Кори Перри и Зак Хайман. Леон Драйзайтль записал на свой счёт два ассиста, Подколзин — один.

У хозяев площадки сегодня забивали Теуво Терявяйнен, Ник Фолиньо и Райан Донато.

«Эдмонтон» поднялся на четвёртое место Западной конференции с 55 очками, «Чикаго» идёт в таблице последним, у него 30 очков.