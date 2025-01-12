«Эдмонтон» обыграл «Чикаго» в НХЛ. Подколзин и Драйзайтль набрали четыре очка на двоих
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Закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Терявяйнен (Дикинсон, Фолиньо) – 04:45 2:0 Фолиньо (Терявяйнен, Мартинес) – 15:01 2:1 Подколзин (Арвидссон, Драйзайтль) – 20:22 3:1 Донато (Аллан, Холл) – 30:03 3:2 Хенрик (Эмберсон, Подколзин) – 35:49 3:3 Перри (Капанен) – 37:30 3:4 Хайман (Драйзайтль, Бушар) – 47:18 (pp)
В составе победителей голами отметились российский форвард Василий Подколзин, Адам Хенрик, Кори Перри и Зак Хайман. Леон Драйзайтль записал на свой счёт два ассиста, Подколзин — один.
У хозяев площадки сегодня забивали Теуво Терявяйнен, Ник Фолиньо и Райан Донато.
«Эдмонтон» поднялся на четвёртое место Западной конференции с 55 очками, «Чикаго» идёт в таблице последним, у него 30 очков.
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