Видео: Джон Торторелла в ярости растолкал игроков «Филадельфии» на скамейке по ходу матча

В ночь с 11 на 12 января на льду «Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Анахайм Дакс». Победу в игре со счётом 6:0 одержали хозяева. По ходу встречи произошёл занимательный момент с участием главного тренера «Флайерз» Джона Тортореллы.
В одном из эпизодов во втором периоде при счёте 2:0 в пользу «Филадельфии» Торторелла остался недоволен происходящим на площадке, принялся громко кричать и размахивать руками, затем тренер растолкал двух своих игроков, сидящих на скамейке, чтобы подойти ближе к бортику и продолжить свой спич.
Напомним, эта победа стала для «Флайерз» первой за последние пять матчей в НХЛ.
Джон Торторелла взаимодействует с Мичковым через Замулу
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