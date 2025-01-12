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Видео: Джон Торторелла в ярости растолкал игроков «Филадельфии» на скамейке по ходу матча

Видео: Джон Торторелла в ярости растолкал игроков «Филадельфии» на скамейке по ходу матча
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В ночь с 11 на 12 января на льду «Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Анахайм Дакс». Победу в игре со счётом 6:0 одержали хозяева. По ходу встречи произошёл занимательный момент с участием главного тренера «Флайерз» Джона Тортореллы.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Фрост (Конечны, Типпетт) – 06:48     2:0 Драйсдейл (Конечны, Фрост) – 18:11 (pp)     3:0 Типпетт (Конечны) – 36:12     4:0 Пилинг (Хэтэуэй, Санхайм) – 40:24     5:0 Мичков (Конечны, Драйсдейл) – 47:36 (pp)     6:0 Хэтэуэй (Пилинг, Лотон) – 48:55    

В одном из эпизодов во втором периоде при счёте 2:0 в пользу «Филадельфии» Торторелла остался недоволен происходящим на площадке, принялся громко кричать и размахивать руками, затем тренер растолкал двух своих игроков, сидящих на скамейке, чтобы подойти ближе к бортику и продолжить свой спич.

ВИДЕО

Напомним, эта победа стала для «Флайерз» первой за последние пять матчей в НХЛ.

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