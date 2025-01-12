Матвей Мичков набрал 30 очков в текущем сезоне НХЛ

В ночь с 11 на 12 января на льду «Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Анахайм Дакс». Победу в игре со счётом 6:0 одержали хозяева, а форвард Матвей Мичков записал в свой актив заброшенную шайбу.

Этот гол позволил Мичкову набрать 30-е очко к текущем сезоне регулярки. В активе российского нападающего теперь 13 заброшенных шайб и 17 ассистов. Он является вторым бомбардиром клуба после Трэвиса Конечны, у которого 50 очков (20+30).

Напомним, для Матвей Мичкова этот сезон является дебютным в НХЛ. Ранее россиянин долгое время не мог набрать очков в матчах своего клуба.

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