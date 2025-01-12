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Матвей Мичков набрал 30 очков в текущем сезоне НХЛ

Матвей Мичков набрал 30 очков в текущем сезоне НХЛ
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В ночь с 11 на 12 января на льду «Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Анахайм Дакс». Победу в игре со счётом 6:0 одержали хозяева, а форвард Матвей Мичков записал в свой актив заброшенную шайбу.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Фрост (Конечны, Типпетт) – 06:48     2:0 Драйсдейл (Конечны, Фрост) – 18:11 (pp)     3:0 Типпетт (Конечны) – 36:12     4:0 Пилинг (Хэтэуэй, Санхайм) – 40:24     5:0 Мичков (Конечны, Драйсдейл) – 47:36 (pp)     6:0 Хэтэуэй (Пилинг, Лотон) – 48:55    

Этот гол позволил Мичкову набрать 30-е очко к текущем сезоне регулярки. В активе российского нападающего теперь 13 заброшенных шайб и 17 ассистов. Он является вторым бомбардиром клуба после Трэвиса Конечны, у которого 50 очков (20+30).

Напомним, для Матвей Мичкова этот сезон является дебютным в НХЛ. Ранее россиянин долгое время не мог набрать очков в матчах своего клуба.

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