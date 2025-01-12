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Александр Овечкин забросил 873-ю шайбу в карьере, поразив ворота «Нэшвилла»

Александр Овечкин забросил 873-ю шайбу в карьере, поразив ворота «Нэшвилла»
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Этой ночью в Нэшвилле (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Игра на «Бриджстоун-Арене» завершилась победой гостей со счётом 4:1. Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился забррошенной шайбой.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 29:03 (pp)     1:1 Форсберг (Маршессо, Йози) – 36:14 (pp)     1:2 Фрэнк (Рой, Фехервари) – 48:30     1:3 Манджапане (Дьюхейм, Карлсон) – 54:54     1:4 Овечкин – 59:02    

Звёздный форвард стал автором последнего, четвёртого гола своей команды в сегодняшнем матче. Он поразил пустые ворота соперника за несколько минут до финальной сирены. Это гол стал для Овечкина 20-м в текущем сезоне регулярки. Также в активе Александра 12 результативных передач.

До рекорда Уэйна Гретцеи Овечкину осталось забросить 21 шайбу.

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси

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