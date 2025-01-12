Александр Овечкин забросил 873-ю шайбу в карьере, поразив ворота «Нэшвилла»

Этой ночью в Нэшвилле (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Игра на «Бриджстоун-Арене» завершилась победой гостей со счётом 4:1. Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился забррошенной шайбой.



Звёздный форвард стал автором последнего, четвёртого гола своей команды в сегодняшнем матче. Он поразил пустые ворота соперника за несколько минут до финальной сирены. Это гол стал для Овечкина 20-м в текущем сезоне регулярки. Также в активе Александра 12 результативных передач.

До рекорда Уэйна Гретцеи Овечкину осталось забросить 21 шайбу.

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси