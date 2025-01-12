Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 21 шайба до рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 873-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги. Этот гол помог «Вашингтон Кэпиталз» в гостях победить «Нэшвилл Предаторз» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле (США) завершилась со счётом 4:1.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 21 шайбы.

Теперь на счету россиянина 20 голов и 12 результативных передач в 27 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1453 матчах, забив 873 гола и сделав 708 результативных передач при коэффициенте полезности «+57».

Главные рекорды Александра Овечкина: