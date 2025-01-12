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Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 21 шайба до рекорда Гретцки

Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 21 шайба до рекорда Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 873-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги. Этот гол помог «Вашингтон Кэпиталз» в гостях победить «Нэшвилл Предаторз» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле (США) завершилась со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 29:03 (pp)     1:1 Форсберг (Маршессо, Йози) – 36:14 (pp)     1:2 Фрэнк (Рой, Фехервари) – 48:30     1:3 Манджапане (Дьюхейм, Карлсон) – 54:54     1:4 Овечкин – 59:01    

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 21 шайбы.

Теперь на счету россиянина 20 голов и 12 результативных передач в 27 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1453 матчах, забив 873 гола и сделав 708 результативных передач при коэффициенте полезности «+57».

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