Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 21 шайбы

Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 21 шайбы
Комментарии

Этой ночью в Нэшвилле (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Игра на «Бриджстоун-Арене» завершилась победой гостей со счётом 4:1. Российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился по ходу матча зарошенной шайбой.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 29:03 (pp)     1:1 Форсберг (Маршессо, Йози) – 36:14 (pp)     1:2 Фрэнк (Рой, Фехервари) – 48:30     1:3 Манджапане (Дьюхейм, Карлсон) – 54:54     1:4 Овечкин – 59:01    

Этот гол позволил российской звезде хоккея сократить отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 21 шайбы. Теперь в заокеанской карьере Овечкина 873 гола, у легендарного канадца — 894 шайбы.

В текущем сезоне НХЛ для Овечкина этот гол стал 20-м, в его активе также 12 результативных передач.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ

Материалы по теме
Александр Овечкин забросил 873-ю шайбу в карьере, поразив ворота «Нэшвилла»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android