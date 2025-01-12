Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 21 шайбы

Этой ночью в Нэшвилле (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Игра на «Бриджстоун-Арене» завершилась победой гостей со счётом 4:1. Российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился по ходу матча зарошенной шайбой.

Этот гол позволил российской звезде хоккея сократить отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 21 шайбы. Теперь в заокеанской карьере Овечкина 873 гола, у легендарного канадца — 894 шайбы.

В текущем сезоне НХЛ для Овечкина этот гол стал 20-м, в его активе также 12 результативных передач.

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