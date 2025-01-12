Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 21 шайбы
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Этой ночью в Нэшвилле (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Игра на «Бриджстоун-Арене» завершилась победой гостей со счётом 4:1. Российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился по ходу матча зарошенной шайбой.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 29:03 (pp) 1:1 Форсберг (Маршессо, Йози) – 36:14 (pp) 1:2 Фрэнк (Рой, Фехервари) – 48:30 1:3 Манджапане (Дьюхейм, Карлсон) – 54:54 1:4 Овечкин – 59:01
Этот гол позволил российской звезде хоккея сократить отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 21 шайбы. Теперь в заокеанской карьере Овечкина 873 гола, у легендарного канадца — 894 шайбы.
В текущем сезоне НХЛ для Овечкина этот гол стал 20-м, в его активе также 12 результативных передач.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ
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