Овечкин забил 20-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». Игра, проходившая на арене «Бриджстоун-Арена» в американском Нэшвилле, завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Таким образом, звёздный форвард забросил 20-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Для этого 39-летнему нападающему понадобилось 27 игр. Также в активе Александра 12 результативных передач.

Отметим, что Овечкин забил свой гол, поразив пустые ворота соперника за несколько минут до финальной сирены.

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: