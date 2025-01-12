Овечкин забил 20-й гол в нынешнем сезоне НХЛ
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». Игра, проходившая на арене «Бриджстоун-Арена» в американском Нэшвилле, завершилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 29:03 (pp) 1:1 Форсберг (Маршессо, Йози) – 36:14 (pp) 1:2 Фрэнк (Рой, Фехервари) – 48:30 1:3 Манджапане (Дьюхейм, Карлсон) – 54:54 1:4 Овечкин – 59:01
Таким образом, звёздный форвард забросил 20-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Для этого 39-летнему нападающему понадобилось 27 игр. Также в активе Александра 12 результативных передач.
Отметим, что Овечкин забил свой гол, поразив пустые ворота соперника за несколько минут до финальной сирены.
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