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Овечкин повторил редчайшее достижение в истории НХЛ. Такое удалось только Горди Хоу

Овечкин повторил редчайшее достижение в истории НХЛ. Такое удалось только Горди Хоу
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Этой ночью в Нэшвилле (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Игра на «Бриджстоун-Арене» завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 29:03 (pp)     1:1 Форсберг (Маршессо, Йози) – 36:14 (pp)     1:2 Фрэнк (Рой, Фехервари) – 48:30     1:3 Манджапане (Дьюхейм, Карлсон) – 54:54     1:4 Овечкин – 59:01    

Для Овечкина эта шайба стала 20-й в текущем сезоне регулярки. Российский нападающий записал в свой актив двадцатый сезоне в НХЛ подряд с 20+ шайбами в своём активе. Ранее такое удавалось сделать лишь одному хоккеисту — Горди Хоу (22 сезона подряд), который выступал в прошлом веке.

Напомним, теперь до повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ Овечкину осталось забросить 21 шайбу.

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