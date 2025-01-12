Овечкин повторил редчайшее достижение в истории НХЛ. Такое удалось только Горди Хоу

Этой ночью в Нэшвилле (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Игра на «Бриджстоун-Арене» завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой.

Для Овечкина эта шайба стала 20-й в текущем сезоне регулярки. Российский нападающий записал в свой актив двадцатый сезоне в НХЛ подряд с 20+ шайбами в своём активе. Ранее такое удавалось сделать лишь одному хоккеисту — Горди Хоу (22 сезона подряд), который выступал в прошлом веке.

Напомним, теперь до повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ Овечкину осталось забросить 21 шайбу.

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