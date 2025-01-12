Александр Овечкин повторил достижение, ранее покорявшееся лишь двоим в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (4:1), повторил ещё одно редкое достижение, которое ранее покорялось лишь двоим в истории НХЛ.

Овечкин забил 20 голов в текущем сезоне регулярки. Для этого 39-летнему нападающему понадобилось 27 игр. Таким образом, звёздный россиянин записал в свой актив 20-й сезон в НХЛ с 20+ шайбами. Ранее такое удавалось сделать лишь двоим хоккеистам — Горди Хоу (22 сезона — все подряд) и Рону Фрэнсису (20).

Отметим, что у Овечкина, как и у Хоу, 20+ сезонов кряду с такими показателями.

Главные русские таланты на драфте НХЛ: