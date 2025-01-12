Александр Овечкин повторил достижение, ранее покорявшееся лишь двоим в истории НХЛ
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (4:1), повторил ещё одно редкое достижение, которое ранее покорялось лишь двоим в истории НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 29:03 (pp) 1:1 Форсберг (Маршессо, Йози) – 36:14 (pp) 1:2 Фрэнк (Рой, Фехервари) – 48:30 1:3 Манджапане (Дьюхейм, Карлсон) – 54:54 1:4 Овечкин – 59:01
Овечкин забил 20 голов в текущем сезоне регулярки. Для этого 39-летнему нападающему понадобилось 27 игр. Таким образом, звёздный россиянин записал в свой актив 20-й сезон в НХЛ с 20+ шайбами. Ранее такое удавалось сделать лишь двоим хоккеистам — Горди Хоу (22 сезона — все подряд) и Рону Фрэнсису (20).
Отметим, что у Овечкина, как и у Хоу, 20+ сезонов кряду с такими показателями.
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