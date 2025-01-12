НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 12 января
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12 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 4
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Лорей, Пастрняк) – 06:02 (pp) 1:1 Родригес (Балинскис, Лунделль) – 15:29 (pp) 1:2 Пастрняк (Гики, Фредерик) – 36:11 2:2 Райнхарт (Барков, Форслинг) – 40:43 2:3 Вальстрём (Макэвой, Бразо) – 42:06 3:3 Райнхарт (Беннетт, Ткачук) – 59:57 3:4 Пастрняк (Лорей, Линдхольм) – 64:58 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 6
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Лафферти (Кребс, Петерка) – 02:37 2:0 Куинн (Далин, Петерка) – 17:17 (pp) 2:1 Эванс – 32:48 2:2 Бураковски – 39:12 2:3 Бьёркстранд – 43:08 2:4 Какко (Махура, Шварц) – 43:46 2:5 Какко (Макканн, Райт) – 45:26 (pp) 2:6 Танев (Макканн, Олексяк) – 56:25
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Клевен (Жиру, Годетт) – 03:16 0:2 Пинто (Жиру, Шабо) – 05:14 (pp) 0:3 Пинто (Грейг) – 19:04 (sh) 0:4 Батерсон (Норрис, Сандерсон) – 20:41 (pp) 0:5 Штюцле (Жиру, Дженсен) – 27:06
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Марченко, Воронков) – 15:38 0:2 Силлинджер (ван Римсдайк, Дель Бель Беллуз) – 36:51 (pp) 1:2 Парэйко (Болдюк, Фолк) – 59:48 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
Б
Даллас Старз
Даллас
1:0 Лайне (Судзуки, Хатсон) – 35:14 (pp) 1:1 Бенн (Бурк) – 37:34 1:2 Робертсон – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Терявяйнен (Дикинсон, Фолиньо) – 04:45 2:0 Фолиньо (Терявяйнен, Мартинес) – 15:01 2:1 Подколзин (Арвидссон, Драйзайтль) – 20:22 3:1 Донато (Аллан, Холл) – 30:03 3:2 Хенрик (Эмберсон, Подколзин) – 35:49 3:3 Перри (Капанен) – 37:30 3:4 Хайман (Драйзайтль, Бушар) – 47:18 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Элерс (Сэмберг) – 01:08 2:0 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 35:53 3:0 Элерс – 59:03
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
0 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Майерс, Петтерссон) – 00:31 0:2 Хьюз – 38:12 0:3 Шервуд (Хьюз, Майерс) – 40:47
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Палат (Хэмилтон, Братт) – 08:10 1:1 Хедман (Пол) – 09:57 2:1 Хьюз – 35:16 2:2 Кучеров (Хагель, Макдона) – 48:05 3:2 Ноэсен (Хьюз, Братт) – 63:19 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Фрост (Конечны, Типпетт) – 06:48 2:0 Драйсдейл (Конечны, Фрост) – 18:11 (pp) 3:0 Типпетт (Конечны) – 36:12 4:0 Пилинг (Хэтэуэй, Санхайм) – 40:24 5:0 Мичков (Конечны, Драйсдейл) – 47:36 (pp) 6:0 Хэтэуэй (Пилинг, Лотон) – 48:55
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 29:03 (pp) 1:1 Форсберг (Маршессо, Йози) – 36:14 (pp) 1:2 Фрэнк (Рой, Фехервари) – 48:30 1:3 Манджапане (Дьюхейм, Карлсон) – 54:54 1:4 Овечкин – 59:01
Этой ночью в Нэшвилле (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Игра на «Бриджстоун-Арене» завершилась победой гостей со счётом 4:1. Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. Для Овечкина эта шайба стала 20-й в текущем сезоне регулярки. Российский нападающий записал в свой актив 20-й сезон в НХЛ подряд с 20+ шайбами. Ранее такое удавалось сделать лишь одному хоккеисту — Горди Хоу (22 сезона подряд), который выступал в прошлом веке.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Шмальц (Кесселринг, Кули) – 21:13 1:1 Нельсон (Ли, Барзал) – 43:36 1:2 Барзал (Ли, Нельсон) – 58:35
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Муврар – 06:19 1:1 Коронато (Коулман) – 28:58 2:1 Юбердо (Коронато, Кадри) – 44:35 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Цуккарелло, Болди) – 05:51 0:2 Болди (Цуккарелло) – 24:34 1:2 Эклунд (Селебрини, Уолман) – 37:30 1:3 Цуккарелло (Чисхольм) – 58:43
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Стоун (Айкел, Гертл) – 26:16 (pp) 1:1 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 29:54 (pp) 1:2 Эдстрём (Бродзински, Ремпе) – 45:57
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