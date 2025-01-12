НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 12 января

12 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Этой ночью в Нэшвилле (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Игра на «Бриджстоун-Арене» завершилась победой гостей со счётом 4:1. Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. Для Овечкина эта шайба стала 20-й в текущем сезоне регулярки. Российский нападающий записал в свой актив 20-й сезон в НХЛ подряд с 20+ шайбами. Ранее такое удавалось сделать лишь одному хоккеисту — Горди Хоу (22 сезона подряд), который выступал в прошлом веке.