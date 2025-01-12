Овечкин забил в матче НХЛ, победа Мирры Андреевой на старте АО-2025. Главное к утру
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в победном матче НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open — 2025, переиграв на старте турнира представительницу Чехии Мари Боузкову, тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник Кайл Уокер заявил о желании покинуть клуб. Главное к утру — подборке «Чемпионата».
- Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ.
- Мирра Андреева с победы стартовала на Australian Open — 2025.
- Хосеп Гвардиола подтвердил, что Кайл Уокер попросил возможность покинуть «Манчестер Сити».
- Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 21 шайбы.
- «Филадельфия» всухую разгромила «Анахайм», прервав серию поражений. Мичков отметился голом.
- Овечкин повторил редчайшее достижение в истории НХЛ. Такое удалось только Горди Хоу.
- «Манчестер Сити» забил восемь безответных мячей «Солфорд Сити» в матче Кубка Англии.
- «Торино» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 20-го тура Серии А.
- «Севилья» вырвала ничью в матче с «Валенсией» на 90+3-й минуте в 19-м туре Ла Лиги.
- Инсайдер Романо раскрыл подробности по трансферу Мармуша в «Манчестер Сити».
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