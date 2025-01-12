Овечкин забил в матче НХЛ, победа Мирры Андреевой на старте АО-2025. Главное к утру

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в победном матче НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open — 2025, переиграв на старте турнира представительницу Чехии Мари Боузкову, тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник Кайл Уокер заявил о желании покинуть клуб. Главное к утру — подборке «Чемпионата».

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