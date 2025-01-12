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12 января главные новости спорта, хоккей, НХЛ, теннис, Australian Open, футбол

Овечкин забил в матче НХЛ, победа Мирры Андреевой на старте АО-2025. Главное к утру
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в победном матче НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open — 2025, переиграв на старте турнира представительницу Чехии Мари Боузкову, тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник Кайл Уокер заявил о желании покинуть клуб. Главное к утру — подборке «Чемпионата».

  1. Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ.
  2. Мирра Андреева с победы стартовала на Australian Open — 2025.
  3. Хосеп Гвардиола подтвердил, что Кайл Уокер попросил возможность покинуть «Манчестер Сити».
  4. Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 21 шайбы.
  5. «Филадельфия» всухую разгромила «Анахайм», прервав серию поражений. Мичков отметился голом.
  6. Овечкин повторил редчайшее достижение в истории НХЛ. Такое удалось только Горди Хоу.
  7. «Манчестер Сити» забил восемь безответных мячей «Солфорд Сити» в матче Кубка Англии.
  8. «Торино» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 20-го тура Серии А.
  9. «Севилья» вырвала ничью в матче с «Валенсией» на 90+3-й минуте в 19-м туре Ла Лиги.
  10. Инсайдер Романо раскрыл подробности по трансферу Мармуша в «Манчестер Сити».

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