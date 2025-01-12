Три очка Цуккарелло помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе» и «Миннесотой». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Главным героем матча стал нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло, забивший гол и отдавший две результативные передачи. Ещё по голу в составе «Уайлд» забили Марко Росси и Мэтт Болди. Единственную шайбу в составе «акул» забросил Вильям Эклунд. Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров пропустил три шайбы и отразил 18 бросков.

«Шаркс» потерпели третье поражение подряд, «Миннесота» одержала пятую победу в последних шести матчах.