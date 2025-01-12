Три очка Цуккарелло помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе» и «Миннесотой». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Цуккарелло, Болди) – 05:51 0:2 Болди (Цуккарелло) – 24:34 1:2 Эклунд (Селебрини, Уолман) – 37:30 1:3 Цуккарелло (Чисхольм) – 58:43
Главным героем матча стал нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло, забивший гол и отдавший две результативные передачи. Ещё по голу в составе «Уайлд» забили Марко Росси и Мэтт Болди. Единственную шайбу в составе «акул» забросил Вильям Эклунд. Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров пропустил три шайбы и отразил 18 бросков.
«Шаркс» потерпели третье поражение подряд, «Миннесота» одержала пятую победу в последних шести матчах.
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