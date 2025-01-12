28 сейвов Шестёркина и пас Панарина принесли «Рейнджерс» гостевую победу над «Вегасом»
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Рейнджерс». Победу одержали гости со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Стоун (Айкел, Гертл) – 26:16 (pp) 1:1 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 29:54 (pp) 1:2 Эдстрём (Бродзински, Ремпе) – 45:57
Одним из главных героев матча стал российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Россиянин пропустил лишь одну шайбу и отразил 28 бросков. Гости сдержали финальный штурм в исполнении «Вегаса» и впервые за долгое время одержали две победы подряд. Голами в составе «Рейнджерс» отметились Винсент Трочек и Адам Эдстрём. Результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Артемий Панарин. Единственный гол за «Вегас» забил капитан Марк Стоун.
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