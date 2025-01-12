28 сейвов Шестёркина и пас Панарина принесли «Рейнджерс» гостевую победу над «Вегасом»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Рейнджерс». Победу одержали гости со счётом 2:1.

Одним из главных героев матча стал российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Россиянин пропустил лишь одну шайбу и отразил 28 бросков. Гости сдержали финальный штурм в исполнении «Вегаса» и впервые за долгое время одержали две победы подряд. Голами в составе «Рейнджерс» отметились Винсент Трочек и Адам Эдстрём. Результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Артемий Панарин. Единственный гол за «Вегас» забил капитан Марк Стоун.