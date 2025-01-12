Александр Овечкин улучшил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке матча с «Нэшвилл Предаторз» (4:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 29:03 (pp) 1:1 Форсберг (Маршессо, Йози) – 36:14 (pp) 1:2 Фрэнк (Рой, Фехервари) – 48:30 1:3 Манджапане (Дьюхейм, Карлсон) – 54:54 1:4 Овечкин – 59:01
Напомним, в прошлом сезоне российский нападающий вышел на чистое первое место в истории североамериканской лиги по голам в пустые ворота, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (56). Сегодня Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по этому показателю, забросив уже 61-ю шайбу в подобном формате.
Всего в активе россиянина четыре гола в пустые ворота в текущем сезоне. Лидером сезона по голам в пустые ворота является финский нападающий «Колорадо» Микко Рантанен с семью шайбами. Всего на счету финна 25 голов в пустые ворота в карьере.
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