Александр Овечкин улучшил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке матча с «Нэшвилл Предаторз» (4:1).

Напомним, в прошлом сезоне российский нападающий вышел на чистое первое место в истории североамериканской лиги по голам в пустые ворота, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (56). Сегодня Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по этому показателю, забросив уже 61-ю шайбу в подобном формате.

Всего в активе россиянина четыре гола в пустые ворота в текущем сезоне. Лидером сезона по голам в пустые ворота является финский нападающий «Колорадо» Микко Рантанен с семью шайбами. Всего на счету финна 25 голов в пустые ворота в карьере.