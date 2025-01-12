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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил победу над «Нэшвиллом»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил победу над «Нэшвиллом»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил победу над «Нэшвилл Предаторз» (4:1) и отметил третий период в исполнении столичной команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 29:03 (pp)     1:1 Форсберг (Маршессо, Йози) – 36:14 (pp)     1:2 Фрэнк (Рой, Фехервари) – 48:30     1:3 Манджапане (Дьюхейм, Карлсон) – 54:54     1:4 Овечкин – 59:01    

«Я чувствую, что наша команда в подобных матчах как бы немного замедляет игру. Мы говорим сопернику «Эй, давай, давай». А потом, когда они чувствуют финишную черту, мы можем выиграть хоккейный матч, или перевести его в дополнительное время, или в любую другую ситуацию, когда мы показываем наши лучшие моменты. Я думаю, что наш третий период был, безусловно, нашим лучшим периодом.

Я чувствую, что наша игра в большинстве — одна из тех вещей, где неважно, как она выглядит, пока она продуктивна. И это именно то, что наша игра в большинстве делает прямо сейчас. Иногда она выглядит не очень хорошо. Но когда вы забиваете по одному голу в большинстве за вечер, это даёт результат», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

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