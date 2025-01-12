Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил победу над «Нэшвиллом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил победу над «Нэшвилл Предаторз» (4:1) и отметил третий период в исполнении столичной команды.

«Я чувствую, что наша команда в подобных матчах как бы немного замедляет игру. Мы говорим сопернику «Эй, давай, давай». А потом, когда они чувствуют финишную черту, мы можем выиграть хоккейный матч, или перевести его в дополнительное время, или в любую другую ситуацию, когда мы показываем наши лучшие моменты. Я думаю, что наш третий период был, безусловно, нашим лучшим периодом.

Я чувствую, что наша игра в большинстве — одна из тех вещей, где неважно, как она выглядит, пока она продуктивна. И это именно то, что наша игра в большинстве делает прямо сейчас. Иногда она выглядит не очень хорошо. Но когда вы забиваете по одному голу в большинстве за вечер, это даёт результат», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.