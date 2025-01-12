Александр Овечкин вышел на 12-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (4:1), вышел на 12-е место по очкам при игре в большинстве.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 29:03 (pp) 1:1 Форсберг (Маршессо, Йози) – 36:14 (pp) 1:2 Фрэнк (Рой, Фехервари) – 48:30 1:3 Манджапане (Дьюхейм, Карлсон) – 54:54 1:4 Овечкин – 59:01
Овечкин ассистировал Том Уилсону, забившему гоо в большинстве. Это очко стало для россиянина 590-м при игре в большинстве. Овечкин делит 12-е место в истории лиги с легендарным шведским защитником «Детройта» Никласом Лидстрёмом.
В текущем сезоне на счету российского нападающего 32 (20+12) очка в 27 сыгранных матчах.
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