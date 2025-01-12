Александр Овечкин вышел на 12-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (4:1), вышел на 12-е место по очкам при игре в большинстве.

Овечкин ассистировал Том Уилсону, забившему гоо в большинстве. Это очко стало для россиянина 590-м при игре в большинстве. Овечкин делит 12-е место в истории лиги с легендарным шведским защитником «Детройта» Никласом Лидстрёмом.

В текущем сезоне на счету российского нападающего 32 (20+12) очка в 27 сыгранных матчах.