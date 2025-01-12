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Александр Шаров рассказал о своей реакции на решение «Трактора» обменять его в «Куньлунь»

Александр Шаров рассказал о своей реакции на решение «Трактора» обменять его в «Куньлунь»
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Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Александр Шаров рассказал о своей реакции на решении «Трактора» обменять его в «Куньлунь».

— Насколько неожиданным лично для вас стал обмен в «Куньлунь»? Для болельщиков и многих экспертов всё произошло довольно внезапно, потому что вроде бы у вас всё хорошо складывалось.
— Наверное, таков хоккейный бизнес. Что тут ещё сказать. Не буду говорить ничего плохого. Случилось как случилось. Рад, что оказался в «Куньлуне». Здесь хорошие условия.

— Но вы чувствовали, что может произойти обмен? Может, были ли какие-то внутренние предпосылки?
— В принципе всё произошло за несколько дней. Даже не разбирался, почему так.

— Что сказали в «Тракторе» на прощание?
— Просто поблагодарили за работу и пожелали удачи в новом клубе. Обменялись любезностями – вот и всё», — сказал Шаров в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Шаровым читайте на «Чемпионате»:
«Всё произошло за несколько дней. Таков хоккейный бизнес». Интервью с Шаровым
Эксклюзив
«Всё произошло за несколько дней. Таков хоккейный бизнес». Интервью с Шаровым
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Новости. Хоккей
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