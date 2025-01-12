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Шаров: некоторое сожаление довольно быстро ушло. Попасть в плей-офф — тоже интересно

Шаров: некоторое сожаление довольно быстро ушло. Попасть в плей-офф — тоже интересно
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Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Александр Шаров рассказал о своих эмоциях сразу после обмена в китайский клуб из «Трактора».

— Ваша игровая роль как-то изменилась после перехода в «Куньлунь» или нужно в первую очередь продолжать делать то, в чём вы преуспевали в бывшей команде?
— Да, согласен с вами. Все от меня ждут агрессивной игры и надёжной при обороне. По возможности надо забивать голы и вести команду вперёд. Всё ровно то же самое.

— Ментально не было ли сложно переключиться с игры за «Трактор» на «Куньлунь». Всё-таки Челябинск борется за Кубок Гагарина, а ваша новая команда объективно ставит иные задачи.
— Наверное, на моменте действительно и были такие мысли, некоторое сожаление, но довольно быстро всё ушло. Пришла новая цель: попасть в плей-офф – тоже интересно. У нас хорошая команда. Я с позитивом смотрю вперёд, — сказал Шаров в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Шаровым читайте на «Чемпионате»:
«Всё произошло за несколько дней. Таков хоккейный бизнес». Интервью с Шаровым
Эксклюзив
«Всё произошло за несколько дней. Таков хоккейный бизнес». Интервью с Шаровым
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Новости. Хоккей
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