Шаров: некоторое сожаление довольно быстро ушло. Попасть в плей-офф — тоже интересно

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Александр Шаров рассказал о своих эмоциях сразу после обмена в китайский клуб из «Трактора».

— Ваша игровая роль как-то изменилась после перехода в «Куньлунь» или нужно в первую очередь продолжать делать то, в чём вы преуспевали в бывшей команде?

— Да, согласен с вами. Все от меня ждут агрессивной игры и надёжной при обороне. По возможности надо забивать голы и вести команду вперёд. Всё ровно то же самое.

— Ментально не было ли сложно переключиться с игры за «Трактор» на «Куньлунь». Всё-таки Челябинск борется за Кубок Гагарина, а ваша новая команда объективно ставит иные задачи.

— Наверное, на моменте действительно и были такие мысли, некоторое сожаление, но довольно быстро всё ушло. Пришла новая цель: попасть в плей-офф – тоже интересно. У нас хорошая команда. Я с позитивом смотрю вперёд, — сказал Шаров в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.