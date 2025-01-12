Мичков занял шестое место среди новичков «Филадельфии» по скорости достижения 30 очков

В ночь с 11 на 12 января на льду «Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Анахайм Дакс». Победу в игре со счётом 6:0 одержали хозяева, а форвард Матвей Мичков записал в свой актив заброшенную шайбу.

Мичков занял шестое место в клубной истории среди новичков «Филадельфии» по скорости достижения 30 очков. На это россиянину потребовался 41 матч.

Быстрее всех в истории «Флайерз» в своём дебютном сезоне за клуб 30 очков набрал Эрик Линдрос, уложившийся в 23 матча. Второе место делят Микаэль Рёнберг и Петер Зезель, затратившие по 31 матчу. На четвёртом месте расположился Пелле Эклунд (35), пятёрку замкнул Шейн Гостисбер (38).