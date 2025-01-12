Мичков занял шестое место среди новичков «Филадельфии» по скорости достижения 30 очков
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В ночь с 11 на 12 января на льду «Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Анахайм Дакс». Победу в игре со счётом 6:0 одержали хозяева, а форвард Матвей Мичков записал в свой актив заброшенную шайбу.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Фрост (Конечны, Типпетт) – 06:48 2:0 Драйсдейл (Конечны, Фрост) – 18:11 (pp) 3:0 Типпетт (Конечны) – 36:12 4:0 Пилинг (Хэтэуэй, Санхайм) – 40:24 5:0 Мичков (Конечны, Драйсдейл) – 47:36 (pp) 6:0 Хэтэуэй (Пилинг, Лотон) – 48:55
Мичков занял шестое место в клубной истории среди новичков «Филадельфии» по скорости достижения 30 очков. На это россиянину потребовался 41 матч.
Быстрее всех в истории «Флайерз» в своём дебютном сезоне за клуб 30 очков набрал Эрик Линдрос, уложившийся в 23 матча. Второе место делят Микаэль Рёнберг и Петер Зезель, затратившие по 31 матчу. На четвёртом месте расположился Пелле Эклунд (35), пятёрку замкнул Шейн Гостисбер (38).
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