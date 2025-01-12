Матвей Мичков поблагодарил болельщиков «Флайерз» за атмосферу на матче с «Анахаймом»

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков поблагодарил болельщиков за атмосферу на матче с «Анахайм Дакс» (6:0). Фанаты домашней команды поддерживали своих любимцев особенно громко.

«Хотелось забить гол при такой великолепной атмосфере. К тому же в эти ворота я ещё ни разу не забивал (улыбается). Считаю, что сегодня была лучшая атмосфера на матче. Спасибо большое болельщикам за поддержку», — цитирует Мичкова пресс-служба клуба.

Поводом для такой горячей поддержки послужил приезд в составе «Анахайма» нападающего Каттера Готье, ранее отказавшегося от выступления за «Филадельфию». Болельщики скандировали оскорбительные кричалки и накалили атмосферу в матче. В игре состоялось несколько массовых стычек.