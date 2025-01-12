Матвей Мичков поблагодарил болельщиков «Флайерз» за атмосферу на матче с «Анахаймом»
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков поблагодарил болельщиков за атмосферу на матче с «Анахайм Дакс» (6:0). Фанаты домашней команды поддерживали своих любимцев особенно громко.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Фрост (Конечны, Типпетт) – 06:48 2:0 Драйсдейл (Конечны, Фрост) – 18:11 (pp) 3:0 Типпетт (Конечны) – 36:12 4:0 Пилинг (Хэтэуэй, Санхайм) – 40:24 5:0 Мичков (Конечны, Драйсдейл) – 47:36 (pp) 6:0 Хэтэуэй (Пилинг, Лотон) – 48:55
«Хотелось забить гол при такой великолепной атмосфере. К тому же в эти ворота я ещё ни разу не забивал (улыбается). Считаю, что сегодня была лучшая атмосфера на матче. Спасибо большое болельщикам за поддержку», — цитирует Мичкова пресс-служба клуба.
Поводом для такой горячей поддержки послужил приезд в составе «Анахайма» нападающего Каттера Готье, ранее отказавшегося от выступления за «Филадельфию». Болельщики скандировали оскорбительные кричалки и накалили атмосферу в матче. В игре состоялось несколько массовых стычек.
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