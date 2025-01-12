Тим Штюцле повторил один из результатов Алексея Яшина по очкам за «Оттаву»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Голом отметился нападающий «Оттавы» Тим Штюцле. В текущем сезоне на счету немецкого форварда 42 (13+29) очка в 41 матче.

Таким образом, Штюцле повторил результат российского нападающего Алексея Яшина по очкам за «Оттаву» в первых 41 матче сезона в возрасте 22 лет и младше. Больше них за этот отрезок в карьере в составе «Сенаторз» набирали очков Мариан Госса (46) и Джейсон Спецца (48).