Тим Штюцле повторил один из результатов Алексея Яшина по очкам за «Оттаву»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Клевен (Жиру, Годетт) – 03:16 0:2 Пинто (Жиру, Шабо) – 05:14 (pp) 0:3 Пинто (Грейг) – 19:04 (sh) 0:4 Батерсон (Норрис, Сандерсон) – 20:41 (pp) 0:5 Штюцле (Жиру, Дженсен) – 27:06
Голом отметился нападающий «Оттавы» Тим Штюцле. В текущем сезоне на счету немецкого форварда 42 (13+29) очка в 41 матче.
Таким образом, Штюцле повторил результат российского нападающего Алексея Яшина по очкам за «Оттаву» в первых 41 матче сезона в возрасте 22 лет и младше. Больше них за этот отрезок в карьере в составе «Сенаторз» набирали очков Мариан Госса (46) и Джейсон Спецца (48).
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