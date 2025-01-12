Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тим Штюцле повторил один из результатов Алексея Яшина по очкам за «Оттаву»

Тим Штюцле повторил один из результатов Алексея Яшина по очкам за «Оттаву»
Комментарии

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Клевен (Жиру, Годетт) – 03:16     0:2 Пинто (Жиру, Шабо) – 05:14 (pp)     0:3 Пинто (Грейг) – 19:04 (sh)     0:4 Батерсон (Норрис, Сандерсон) – 20:41 (pp)     0:5 Штюцле (Жиру, Дженсен) – 27:06    

Голом отметился нападающий «Оттавы» Тим Штюцле. В текущем сезоне на счету немецкого форварда 42 (13+29) очка в 41 матче.

Таким образом, Штюцле повторил результат российского нападающего Алексея Яшина по очкам за «Оттаву» в первых 41 матче сезона в возрасте 22 лет и младше. Больше них за этот отрезок в карьере в составе «Сенаторз» набирали очков Мариан Госса (46) и Джейсон Спецца (48).

Материалы по теме
Видео
«Оттава» разгромила «Питтсбург», прервав серию поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android