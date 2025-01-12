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Шаров: никогда не открещивался от «Трактора», но сейчас все мысли о «Куньлуне»

Шаров: никогда не открещивался от «Трактора», но сейчас все мысли о «Куньлуне»
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Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Александр Шаров заявил, что не отрицает возможности в будущем вновь вернуться в «Трактор».

— В будущем ещё хотелось бы снова вернуться в «Трактор»?
— Посмотрим. Жизнь покажет. Никогда не открещивался от «Трактора». Всегда готов играть за клуб, но на данный момент я нахожусь в «Куньлуне», и все мысли у меня только об этой команде. Так далеко в будущее не заглядываю.

— Ваш контракт истекает в конце нынешнего сезона – задумывались, что будет дальше? Может быть, «Куньлунь» уже выходил на вас с какими-то переговорами или пока всё на паузе до конца сезона?
— Тут же такая обстановка, что клуб всегда может вернуться в Пекин. До конца никто не знает, что и как будет. Думаю, что все разговоры об этом будут позже, — сказал Шаров в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Шаровым читайте на «Чемпионате»:
«Всё произошло за несколько дней. Таков хоккейный бизнес». Интервью с Шаровым
Эксклюзив
«Всё произошло за несколько дней. Таков хоккейный бизнес». Интервью с Шаровым
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Новости. Хоккей
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