Российский новичок «Куньлуня» высказался о своей адаптации в китайской команде

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Александр Шаров высказался о своей адаптации в китайской команде.

— Несколько лет назад «Трактор» уже ведь обменивал вас в ходе сезона – тогда вы перешли в «Амур». В этом плане второй обмен воспринимается легче, чем первый, потому что уже получили подобный опыт?

— Да, конечно. Второй обмен воспринимаешь уже гораздо спокойнее, потому что и возраст такой, и семья в принципе к этому готова, так как жизнь помотала. Плюс Москва рядом, в этом плане тут достаточно просто наладить быт.

— Про себя не подумали, что как повезло, что «Куньлунь» сейчас базируется в Московской области, а не в Китае?

— Наверное. Но я же знал, что клуб играет в Мытищах, поэтому даже и не думал – Китай не Китай. В принципе всё хорошо.

— Как прошёл процесс адаптации в новой команде, костяк которой на 90% составляют иностранные игроки?

— Думал, что процесс адаптации получится более трудным. Но команда хорошо меня приняла. К тому же персонал и тренерский штаб – русскоязычный. Были и игроки, которые мне помогли. С Яриком Лихачёвым вместе играли, Зият Пайгин недавно приехал. И английский язык я немного знаю, поэтому всё более-менее хорошо, — сказал Шаров в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.