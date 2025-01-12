Патрик Лайне повторил рекорд «Монреаля» 55-летней давности
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне отметился заброшенной шайбой в большинстве в матче с «Даллас Старз» (1:2 Б). Для финского форварда этот гол в большинстве стал девятым в текущем сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
Б
Даллас Старз
Даллас
1:0 Лайне (Судзуки, Хатсон) – 35:14 (pp) 1:1 Бенн (Бурк) – 37:34 1:2 Робертсон – 65:00
Таким образом, Лайне повторил результат Ивана Курнуайе по числу голов в большинстве за первые 14 матчей сезона. Курнуайе забивал девять голов в большинстве за 14 матчей сезона-1970/1971.
Напомним, Лайне выступает за «Монреаль» первый сезон. Финский форвард получил травму во время предсезонного матча и пропустил часть текущего сезона. В 14 матчах на счету Лайне 11 очков — девять голов и две результативные передачи.
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