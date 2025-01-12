Патрик Лайне повторил рекорд «Монреаля» 55-летней давности

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне отметился заброшенной шайбой в большинстве в матче с «Даллас Старз» (1:2 Б). Для финского форварда этот гол в большинстве стал девятым в текущем сезоне.

Таким образом, Лайне повторил результат Ивана Курнуайе по числу голов в большинстве за первые 14 матчей сезона. Курнуайе забивал девять голов в большинстве за 14 матчей сезона-1970/1971.

Напомним, Лайне выступает за «Монреаль» первый сезон. Финский форвард получил травму во время предсезонного матча и пропустил часть текущего сезона. В 14 матчах на счету Лайне 11 очков — девять голов и две результативные передачи.