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На «СКА Арену» продали билеты на несуществующие места — Baza

На «СКА Арену» продали билеты на несуществующие места — Baza
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В Санкт-Петербурге мужчина купил билеты на «СКА Арену», а оказалось, что его мест не существует, сообщает телеграм-канал Baza. Сообщается, что болельщик ещё в декабре купил билеты на матч СКА — «Витязь», прошедший 5 января.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Готье (Рой, Макеев) – 00:24 (5x5)     0:2 Чехович (Бучельников, Стюарт) – 09:45 (5x5)     1:2 Бардаков (Демидов) – 13:13 (5x5)     2:2 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 21:16 (5x5)     3:2 Кузьмин (Толчинский, Короткий) – 31:26 (5x5)     4:2 Демидов (Плотников) – 32:50 (5x5)     5:2 Акользин – 46:49 (5x4)    

Егор вместе со своей матерью прошли контроль, но найти свои места на трибунах они не смогли. Семья обратилась к стюардам, которые отправили их к администрации арены. Администратора пришлось ждать 50 минут, когда матч уже давно начался. Места найти не удалось, а половина матча уже прошла. Мужчина попросил оформить возврат средств, на что администратор отправил его решать эти вопросы через официальный сайт и техподдержку.

По словам Егора, в тот день порядка ещё восьми человек столкнулись с подобной проблемой. По словам стюардов, билеты на несуществующие места на арену продаются довольно часто.

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