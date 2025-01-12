На «СКА Арену» продали билеты на несуществующие места — Baza

В Санкт-Петербурге мужчина купил билеты на «СКА Арену», а оказалось, что его мест не существует, сообщает телеграм-канал Baza. Сообщается, что болельщик ещё в декабре купил билеты на матч СКА — «Витязь», прошедший 5 января.

Егор вместе со своей матерью прошли контроль, но найти свои места на трибунах они не смогли. Семья обратилась к стюардам, которые отправили их к администрации арены. Администратора пришлось ждать 50 минут, когда матч уже давно начался. Места найти не удалось, а половина матча уже прошла. Мужчина попросил оформить возврат средств, на что администратор отправил его решать эти вопросы через официальный сайт и техподдержку.

По словам Егора, в тот день порядка ещё восьми человек столкнулись с подобной проблемой. По словам стюардов, билеты на несуществующие места на арену продаются довольно часто.