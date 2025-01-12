«Авангард» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 12 января, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первом матче уфимский клуб одержал победу со счётом 4:2.

На данный момент «Авангард» продолжает подниматься вверх по турнирной таблице Восточной конференции. После 42 матчей омский клуб занимает шестое место на Востоке. «Салават Юлаев» после 42 игр расположился на второй строчке Восточной конференции.