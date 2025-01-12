Назаров назвал мужественным поступком гол Овечкина после заблокированного им броска

Известный тренер Андрей Назаров назвал мужественным поступком гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после заблокированного им броска в концовке матча с «Нэшвилл Предаторз» (4:1).

«Накануне в КХЛ было много интересных матчей, зрители снова увидели большое количество заброшенных шайб. Для болельщиков это хорошо, но у тренеров такие вещи вызывают беспокойство. Кто-то ругает вратарей, однако они здесь ни при чём. Жаль, что некоторые хоккеисты в лиге не хотят блокировать шайбу. На пальцах можно пересчитать игроков, готовых это сделать. Это бросается в глаза. Хоккей «пять на пять» начинает напоминать хоккей «три на три»: без силовых приёмов, выше колена не бросаем.

Всем в пример можно поставить Александра Овечкина. Человек вышел на лёд после травмы, но в концовке матча с «Нэшвиллом» при счёте 3:1 в пользу своей команды заблокировал бросок, после чего сам убежал на ворота и забил гол. Мужественный поступок, сыгравший на пользу всего коллектива. Молодёжи есть, чему поучиться у Александра. До рекорда Уэйна Гретцки всё ближе», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.