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«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» и стал победителем 4-го тура «КХЛ 3х3»

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» и стал победителем 4-го тура «КХЛ 3х3»
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Сегодня, 12 января, завершился 4-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 4-й тур
12 января 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 7
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мишкин (Самсонов) – 00:51 (3x3)     1:1 Будкаев (Рейзвих) – 02:37 (3x3)     1:2 Мишкин (Рыжих) – 03:04 (3x3)     1:3 Верхорубов (Мишкин) – 05:47 (3x3)     1:4 Гартман – 06:48 (3x3)     1:5 Мишкин (Кривченков) – 10:59 (3x3)     2:5 Чесалин – 11:24     2:6 Гартман (Романов) – 12:25 (3x3)     2:7 Самсонов (Кривченков) – 12:48 (3x3)     3:7 Калашников (Макаров) – 16:28 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 4-й тур
12 января 2025, воскресенье. 10:50 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 4
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Лисичкин (Анисимов) – 03:00 (3x3)     2:0 Лукашевич (Захаров) – 03:20 (3x3)     2:1 Крикунов (Макаров) – 05:55 (3x3)     2:2 Щитов – 09:33 (3x3)     3:2 Захаров (Коробов) – 09:54 (3x3)     3:3 Шайхутдинов – 11:52     4:3 Слыш (Захаров) – 12:06 (3x3)     4:4 Макаров (Щитов) – 12:22 (3x3)     5:4 Лукашевич (Слыш ) – 15:17 (3x3)     6:4 Анисимов (Захаров) – 20:48 (3x3)    

В суперигре встретились «Салават Юлаев» и минское «Динамо». Победу со счётом 3:2 одержал уфимский клуб и стал победителем 4-го тура.

Чемпионат КХЛ 3х3 . Суперигра
12 января 2025, воскресенье. 11:50 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Шайхутдинов (Крикунов) – 03:31 (3x3)     0:2 Макаров – 06:54     0:3 Крикунов – 08:29     1:3 Коробов (Слыш ) – 10:52 (3x3)     2:3 Захаров (Лукашевич) – 13:57 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут. 5-й тур начнётся 16 января.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

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