«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» и стал победителем 4-го тура «КХЛ 3х3»

Сегодня, 12 января, завершился 4-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

В суперигре встретились «Салават Юлаев» и минское «Динамо». Победу со счётом 3:2 одержал уфимский клуб и стал победителем 4-го тура.

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут. 5-й тур начнётся 16 января.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.