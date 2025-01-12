Хеллебайк — первый вратарь НХЛ с 1982 года, лидирующий по четырём показателям в сезоне

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк записал на свой счёт «сухой» матч с «Колорадо Эвеланш» (3:0). Это уже шестой шат-аут американского вратаря в текущем сезоне.

Хеллебайк лидирует в четырёх статистических показателях среди вратарей в текущем сезоне НХЛ: по победам (26), коэффициенту надёжности (2,02), проценту отражённых бросков (92,8) и шат-аутам (6). В последний раз подобное удавалось голкиперу «Бостона» Питу Питерсу в сезоне-1982/1983.

На данный момент «Виннипег» возглавляет таблицу Западной конференции НХЛ. На счету канадского клуба 29 побед в 44 матчах. Хеллебайк всю карьеру проводит в составе «Джетс» и является двукратным обладателем приза лучшему вратарю сезона в НХЛ.