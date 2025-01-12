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Хеллебайк — первый вратарь НХЛ с 1982 года, лидирующий по четырём показателям в сезоне

Хеллебайк — первый вратарь НХЛ с 1982 года, лидирующий по четырём показателям в сезоне
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Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк записал на свой счёт «сухой» матч с «Колорадо Эвеланш» (3:0). Это уже шестой шат-аут американского вратаря в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Элерс (Сэмберг) – 01:08     2:0 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 35:53     3:0 Элерс – 59:03    

Хеллебайк лидирует в четырёх статистических показателях среди вратарей в текущем сезоне НХЛ: по победам (26), коэффициенту надёжности (2,02), проценту отражённых бросков (92,8) и шат-аутам (6). В последний раз подобное удавалось голкиперу «Бостона» Питу Питерсу в сезоне-1982/1983.

На данный момент «Виннипег» возглавляет таблицу Западной конференции НХЛ. На счету канадского клуба 29 побед в 44 матчах. Хеллебайк всю карьеру проводит в составе «Джетс» и является двукратным обладателем приза лучшему вратарю сезона в НХЛ.

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