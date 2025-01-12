«Сегодня он заслужил пиво». Фолиньо — об игре Флёри в матче с «Сан-Хосе»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо оценил игру вратаря Марка-Андре Флёри в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1). Вратарь пропустил лишь одну шайбу, отразил 36 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи. Флёри в последнее время испытывал проблемы с желудком и лишь вчера начал полноценно питаться.

«Сегодня он заслужил своё пиво», – цитирует Фолиньо пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету Флёри девять побед в 14 матчах с 91% отражённых бросков. Ранее 40-летний голкипер заявил, что текущий сезон станет для него последним в карьере в Национальной хоккейной лиге. Флёри является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.