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«Сегодня он заслужил пиво». Фолиньо — об игре Флёри в матче с «Сан-Хосе»

«Сегодня он заслужил пиво». Фолиньо — об игре Флёри в матче с «Сан-Хосе»
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо оценил игру вратаря Марка-Андре Флёри в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1). Вратарь пропустил лишь одну шайбу, отразил 36 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи. Флёри в последнее время испытывал проблемы с желудком и лишь вчера начал полноценно питаться.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Цуккарелло, Болди) – 05:51     0:2 Болди (Цуккарелло) – 24:34     1:2 Эклунд (Селебрини, Уолман) – 37:30     1:3 Цуккарелло (Чисхольм) – 58:43    

«Сегодня он заслужил своё пиво», – цитирует Фолиньо пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету Флёри девять побед в 14 матчах с 91% отражённых бросков. Ранее 40-летний голкипер заявил, что текущий сезон станет для него последним в карьере в Национальной хоккейной лиге. Флёри является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

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