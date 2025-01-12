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Капитан «Вегаса» Марк Стоун похвалил Игоря Шестёркина за игру в матче с «Голден Найтс»

Капитан «Вегаса» Марк Стоун похвалил Игоря Шестёркина за игру в матче с «Голден Найтс»
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Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун похвалил вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина за игру в матче с «золотыми рыцарями». Российский голкипер пропустил одну шайбу, отразил 29 бросков и был признан первой звездой матча. «Рейнджерс» обыграли «Вегас» со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Стоун (Айкел, Гертл) – 26:16 (pp)     1:1 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 29:54 (pp)     1:2 Эдстрём (Бродзински, Ремпе) – 45:57    

«Мы не создавали много опасности у чужих ворот в первых двух периодах, но усилили давление в третьем. Шестёркин — это действительно хороший вратарь. Если он видит шайбу, то, скорее всего, сделает сейв. Мы отлично создавали трафик перед его воротами, но просто не реализовали свои моменты. У нас были шансы в концовке матча в большинстве, но мы ими не воспользовались», — цитирует Стоуна пресс-служба клуба.

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