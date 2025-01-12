Капитан «Вегаса» Марк Стоун похвалил Игоря Шестёркина за игру в матче с «Голден Найтс»

Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун похвалил вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина за игру в матче с «золотыми рыцарями». Российский голкипер пропустил одну шайбу, отразил 29 бросков и был признан первой звездой матча. «Рейнджерс» обыграли «Вегас» со счётом 2:1.

«Мы не создавали много опасности у чужих ворот в первых двух периодах, но усилили давление в третьем. Шестёркин — это действительно хороший вратарь. Если он видит шайбу, то, скорее всего, сделает сейв. Мы отлично создавали трафик перед его воротами, но просто не реализовали свои моменты. У нас были шансы в концовке матча в большинстве, но мы ими не воспользовались», — цитирует Стоуна пресс-служба клуба.