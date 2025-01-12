Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о 10 пропущенных шайбах СКА в двух последних матчах. Петербургский клуб проиграл в домашнем матче «Спартаку» (0:5) и уступил в Москве «Динамо» (4:5).

– СКА пропустил 10 шайб за два последних матча. Можно ли назвать вратарскую позицию самой слабой в клубе?

– Не думаю, что вратарская позиция самая слабая в этой ситуации. Игра есть игра, есть ошибки в обороне. Может быть, есть ошибки во вратарской игре, но говорить о том, что самая слабая линия вратарская – я не могу.

– Может быть, отсутствие стабильности на вратарской позиции как-то влияет?

– Вы знаете, чтобы делать какие-то серьёзные умозаключения, надо непосредственно находиться в команде, слышать установки, знать, как всё происходит, что требуют от игроков, какие взаимодействия вратарей с защитниками и тому подобное. Команда выигрывает, команда проигрывает. Не бывает так, что проигрывает один человек, а выигрывает вся команда. Правда, иногда бывает такое, – цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

На данный момент СКА после 43 матчей занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче петербургский клуб сыграет с «Локомотивом» в Ярославле 13 января.