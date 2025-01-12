Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Плющев высказался о 10 пропущенных шайбах СКА в двух последних матчах

Владимир Плющев высказался о 10 пропущенных шайбах СКА в двух последних матчах
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о 10 пропущенных шайбах СКА в двух последних матчах. Петербургский клуб проиграл в домашнем матче «Спартаку» (0:5) и уступил в Москве «Динамо» (4:5).

– СКА пропустил 10 шайб за два последних матча. Можно ли назвать вратарскую позицию самой слабой в клубе?
– Не думаю, что вратарская позиция самая слабая в этой ситуации. Игра есть игра, есть ошибки в обороне. Может быть, есть ошибки во вратарской игре, но говорить о том, что самая слабая линия вратарская – я не могу.

– Может быть, отсутствие стабильности на вратарской позиции как-то влияет?
– Вы знаете, чтобы делать какие-то серьёзные умозаключения, надо непосредственно находиться в команде, слышать установки, знать, как всё происходит, что требуют от игроков, какие взаимодействия вратарей с защитниками и тому подобное. Команда выигрывает, команда проигрывает. Не бывает так, что проигрывает один человек, а выигрывает вся команда. Правда, иногда бывает такое, – цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

На данный момент СКА после 43 матчей занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче петербургский клуб сыграет с «Локомотивом» в Ярославле 13 января.

Материалы по теме
«У нас в команде все равны». Бомба замедленного действия в СКА всё-таки сработала?
«У нас в команде все равны». Бомба замедленного действия в СКА всё-таки сработала?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android