«Сочи» будет добираться на матч с «Металлургом» на автобусе из-за непогоды в Магнитогорске
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«Сочи» будет добираться на матч с «Металлургом» на автобусе из-за непогоды в Магнитогорске, сообщает пресс-служба сочинского клуба. Самолёт с командой на борту не смог приземлиться в Магнитогорске из-за непогоды и был вынужден осуществить посадку в аэропорту Уфы.
«Было решено отправиться в Магнитогорск на автобусе, который прямо сейчас активно ищут наши администраторы. Надежды на улучшение погоды в Магнитке в ближайшее время нет. Так что подписывайтесь на наши дорожные заметки», – говорится в сообщении пресс-службы сочинского клуба.
Матч между «Металлургом» и «Сочи» пройдёт в Магнитогорске 13 января и начнётся в 17:00 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
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