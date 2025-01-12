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Трёхкратный олимпийский чемпион назвал причину поражений СКА в последних двух матчах

Трёхкратный олимпийский чемпион назвал причину поражений СКА в последних двух матчах
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов объяснил усталостью поражения СКА в последних двух матчах со «Спартаком» (0:5) и московским «Динамо» (4:5). Большая часть петербургской команды выступала в середине декабря на Кубке Первого канала в составе российской сборной.

«Могу предположить, что после Кубка Первого канала, где были три ответственных матча за четыре дня, СКА был обречён просесть. Это неудивительно, сборная процентов на 70-80 была составлена из игроков Питера.

Пока другие команды могли перевести дыхание и потренироваться, СКА получил двойную нагрузку — и с ней возобновил клубный чемпионат. Отсюда небольшой спад — может, не по набранным очкам, а по игре, форме. В матче с «Динамо» в третьем периоде он чувствовался, в частности отсюда у гостей парад удалений. Но, думаю, это не длительная история, на две-три недели, которые после Кубка Первого канала уже проходят. К плей-офф Санкт-Петербург добавит, в этом не сомневаюсь», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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