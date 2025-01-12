Сикура: стиль игры московского «Динамо» подходит мне больше, чем стиль «Трактора»

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура заявил, что стиль игры бело-голубых подходит ему больше, чем стиль «Трактора», откуда канадский форвард был обменян перед дедлайном.

«Я чувствую себя очень хорошо, думаю, что мне подходит игра «Динамо» больше, чем «Трактора». Я быстро нашёл взаимопонимание с новыми партнёрами. Никита Гусев может выступать и в роли плеймейкера, отдать мне передачу, и сам хорошо завершает атаки. Это просто классный хоккеист.

Здесь мы стараемся больше контролировать шайбу и играть в атаке, я чаще владею шайбой. Я чувствую уверенность, тренерский штаб мне доверяет и даёт больше игрового времени. Мне дают больше свободы, я могу больше креативить», — цитирует Сикуру ТАСС.

Для 29-летнего Сикуры этот сезон стал первым в Континентальной хоккейной лиге. В 32 матчах он набрал 19 (6+13) очков. В НХЛ на его счету 60 встреч за «Чикаго», «Вегас» и «Колорадо» и 17 набранных очков.