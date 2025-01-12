«Авангард» одержал волевую победу в матче с «Салаватом», отыгравшись с 0:2

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал волевую победу со счётом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0).

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Шелдон Ремпал и Артём Набиев. Оба — в первом периоде. За «Авангард» забили Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов.

«Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 47 очков за 43 матча. «Салават Юлаев» находится на второй строчке, заработав 58 очков за 43 игры.