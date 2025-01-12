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Авангард — Салават Юлаев, результат матча 12 января 2025, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

«Авангард» одержал волевую победу в матче с «Салаватом», отыгравшись с 0:2
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал волевую победу со счётом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал – 03:14 (5x5)     0:2 Набиев (Пименов) – 05:40 (5x5)     1:2 Буше (Окулов) – 24:02 (4x3)     2:2 Якупов (Каблуков) – 46:53 (5x5)     3:2 Шарипзянов (Маклауд, Буше) – 58:35 (5x5)    

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Шелдон Ремпал и Артём Набиев. Оба — в первом периоде. За «Авангард» забили Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов.

«Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 47 очков за 43 матча. «Салават Юлаев» находится на второй строчке, заработав 58 очков за 43 игры.

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