«Безобразная игра с нашей стороны». Форвард «Ак Барса» Барабанов — о матче с «Барысом»

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Барабанов высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с астанинским «Барысом» (5:4 ОТ). Казанцы уступали со счётом 2:4 за 1 минуту 41 секунду до конца третьего периода.

«Подстраивались под соперника, но проспали два периода. Безобразная игра с нашей стороны, так выступать нельзя, особенно у себя дома. Не сказал бы, что у соперника было три момента, и все три он забил, наш вратарь тоже выручал. Что касается нашей реализации, да, не забили [первыми], нужно переламывать такие вещи. Два гола в концовке с пустыми воротами? Повезло, по-другому и не скажешь», — приводит слова Барабанова официальный сайт КХЛ.