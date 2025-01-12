«Безобразная игра с нашей стороны». Форвард «Ак Барса» Барабанов — о матче с «Барысом»
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Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Барабанов высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с астанинским «Барысом» (5:4 ОТ). Казанцы уступали со счётом 2:4 за 1 минуту 41 секунду до конца третьего периода.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Николишин (Савицкий) – 20:31 (5x5) 0:2 Савицкий (Хохлов) – 32:25 (4x5) 1:2 Барабанов (Коршков) – 34:21 (5x5) 2:2 Князев (Барабанов, Коршков) – 36:50 (5x5) 2:3 Рахманов – 41:40 (5x5) 2:4 Асетов – 58:19 (en) 3:4 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 58:39 (6x5) 4:4 Петан (Барабанов, Галимов) – 59:50 (6x5) 5:4 Лямкин (Семёнов) – 60:32 (3x3)
«Подстраивались под соперника, но проспали два периода. Безобразная игра с нашей стороны, так выступать нельзя, особенно у себя дома. Не сказал бы, что у соперника было три момента, и все три он забил, наш вратарь тоже выручал. Что касается нашей реализации, да, не забили [первыми], нужно переламывать такие вещи. Два гола в концовке с пустыми воротами? Повезло, по-другому и не скажешь», — приводит слова Барабанова официальный сайт КХЛ.
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