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«Счёт — по игре». Нападающий «Адмирала» Сошников — о 6:1 с «Торпедо»

«Счёт — по игре». Нападающий «Адмирала» Сошников — о 6:1 с «Торпедо»
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Нападающий владивостокского «Адмирала» Никита Сошников прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо» (6:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 6
Адмирал
Владивосток
0:1 Шестаков – 04:23 (5x5)     0:2 Сошников (Петухов) – 07:38 (5x5)     1:2 Крутов (Орлов, Воронин) – 14:32 (5x5)     1:3 Степанов (Принс) – 15:18 (5x5)     1:4 Основин (Чмыхов, Муранов) – 23:18 (5x4)     1:5 Гутик (Шэн) – 46:29 (5x5)     1:6 Гутик (Принс, Петухов) – 54:33 (5x4)    

«Счёт — по игре. Мы были заряжены с первых минут и выступали активно. Заставили соперников быть без шайбы, контролировали игру от и до. Не стали откатываться, стоять на синей линии, продолжили выходить активно и не отдали инициативу. Торпедовцам не повезло, что они пропустили два курьёзных гола. После первого, естественно, у вратаря мандраж пошёл. В эпизоде со вторым голом, может быть, если бы я не попал в клюшку, то забил бы прямым броском.

Для меня матч был особенным — я первый раз в карьере был капитаном. Поэтому победа вдвойне приятна. Эйфории никакой не будет, нам нельзя высоко подниматься и низко падать», — приводит слова Сошникова официальный сайт КХЛ.

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