«Счёт — по игре». Нападающий «Адмирала» Сошников — о 6:1 с «Торпедо»

Нападающий владивостокского «Адмирала» Никита Сошников прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо» (6:1).

«Счёт — по игре. Мы были заряжены с первых минут и выступали активно. Заставили соперников быть без шайбы, контролировали игру от и до. Не стали откатываться, стоять на синей линии, продолжили выходить активно и не отдали инициативу. Торпедовцам не повезло, что они пропустили два курьёзных гола. После первого, естественно, у вратаря мандраж пошёл. В эпизоде со вторым голом, может быть, если бы я не попал в клюшку, то забил бы прямым броском.

Для меня матч был особенным — я первый раз в карьере был капитаном. Поэтому победа вдвойне приятна. Эйфории никакой не будет, нам нельзя высоко подниматься и низко падать», — приводит слова Сошникова официальный сайт КХЛ.