«Автомобилист» обыграл минское «Динамо» в серии буллитов

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» одержал победу со счётом 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

В составе хозяев отличились Анатолий Голышев, Джесси Блэкер и Брукс Мэйсек. За «Динамо» забили Сергей Кузнецов, Виталий Пинчук и Диллон Дюбе. Победный буллит на счету Александра Шарова.

«Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 54 очка за 43 матча. «Динамо» находится на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 56 очков за 45 игр.