«Автомобилист» обыграл минское «Динамо» в серии буллитов
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» одержал победу со счётом 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Голышев (Да Коста, Мэйсек) – 13:58 (5x5) 1:1 Кузнецов – 16:50 (5x5) 2:1 Блэкер (Мэйсек, Шаров) – 30:53 (5x4) 2:2 Пинчук (Волков) – 34:12 (5x5) 3:2 Мэйсек (Кизимов, Да Коста) – 37:32 (5x4) 3:3 Дюбе (Брук, Сотишвили) – 49:29 (5x5) 4:3 Шаров – 65:00
В составе хозяев отличились Анатолий Голышев, Джесси Блэкер и Брукс Мэйсек. За «Динамо» забили Сергей Кузнецов, Виталий Пинчук и Диллон Дюбе. Победный буллит на счету Александра Шарова.
«Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 54 очка за 43 матча. «Динамо» находится на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 56 очков за 45 игр.
Комментарии
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