Фетисов помог Команде Морозова обыграть Команду Дацюка в матче Кубка Гимаева в Уфе

Завершился матч Кубка Гимаева, в котором встречались Команда Морозова и Команда Дацюка. Встреча, посвящённая памяти хоккеиста, тренера и комментатора Сергея Гимаева-старшего, прошла на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. Команда Морозова одержала победу со счётом 8:7 (2:2, 4:1, 2:4).

В составе Команды Морозова отличились Илья Ковальчук, Александр Гуськов (дважды), Вячеслав Буцаев, Евгений Давыдов, Вячеслав Фетисов, Игорь Щадилов и Андрей Зюзин. За Команду Дацюка заброшенными шайбами отметились Максим Афиногенов (дважды), Максим Спиридонов (дважды), Игорь Григоренко, Павел Дацюк и Сергей Гимаев-младший.