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Фетисов помог Команде Морозова обыграть Команду Дацюка в матче Кубка Гимаева в Уфе

Фетисов помог Команде Морозова обыграть Команду Дацюка в матче Кубка Гимаева в Уфе
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Завершился матч Кубка Гимаева, в котором встречались Команда Морозова и Команда Дацюка. Встреча, посвящённая памяти хоккеиста, тренера и комментатора Сергея Гимаева-старшего, прошла на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. Команда Морозова одержала победу со счётом 8:7 (2:2, 4:1, 2:4).

Winline Кубок Гимаева. Легенды хоккея . Кубок Гимаева
12 января 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Команда Морозова
Окончен
8 : 7
Команда Дацюка
0:1 Афиногенов (Мозякин) – 00:45 (5x5)     1:1 Ковальчук (Мухометов) – 10:00 (5x5)     1:2 Спиридонов (Казанский) – 12:44 (5x5)     2:2 Гуськов (Зарипов, Сушинский) – 19:32 (5x5)     3:2 Буцаев (Гуськов, Сушинский) – 23:07 (5x5)     3:3 Афиногенов – 25:53     4:3 Гуськов (Сушинский, Зарипов) – 34:51 (5x5)     5:3 Давыдов (Зюзин, Прохоров) – 38:03 (5x5)     6:3 Фетисов (Морозов) – 39:20 (5x5)     7:3 Щадилов (Зарипов, Сушинский) – 44:28 (5x5)     7:4 Григоренко (Бадюков, Скворцов) – 45:50 (5x5)     8:4 Зюзин (Давыдов) – 48:35 (5x5)     8:5 Дацюк (Мозякин, Афиногенов) – 50:01 (5x5)     8:6 Спиридонов (Широков, Гимаев) – 53:17 (5x5)     8:7 Гимаев (Спиридонов, Широков) – 54:20 (5x5)    

В составе Команды Морозова отличились Илья Ковальчук, Александр Гуськов (дважды), Вячеслав Буцаев, Евгений Давыдов, Вячеслав Фетисов, Игорь Щадилов и Андрей Зюзин. За Команду Дацюка заброшенными шайбами отметились Максим Афиногенов (дважды), Максим Спиридонов (дважды), Игорь Григоренко, Павел Дацюк и Сергей Гимаев-младший.

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