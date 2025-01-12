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Нападающий минского «Динамо» Диллон Дюбе забил впервые с сентября 2024 года

Нападающий минского «Динамо» Диллон Дюбе забил впервые с сентября 2024 года
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Нападающий минского «Динамо» Диллон Дюбе отметился голом впервые с 13 сентября 2024 года. Дюбе забил «Автомобилисту». Встреча проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Счёт — 3:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Голышев (Да Коста, Мэйсек) – 13:58 (5x5)     1:1 Кузнецов – 16:50 (5x5)     2:1 Блэкер (Мэйсек, Шаров) – 30:53 (5x4)     2:2 Пинчук (Волков) – 34:12 (5x5)     3:2 Мэйсек (Кизимов, Да Коста) – 37:32 (5x4)     3:3 Дюбе (Брук, Сотишвили) – 49:29 (5x5)     4:3 Шаров – 65:00    

В предыдущий раз Дюбе забил в ворота «Барыса» (5:1). Он провёл 27 игр подряд без заброшенных шайб.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 52 очка за 42 матча. «Динамо» находится на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 55 очков за 44 игры.

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