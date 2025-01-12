Нападающий минского «Динамо» Диллон Дюбе забил впервые с сентября 2024 года

Нападающий минского «Динамо» Диллон Дюбе отметился голом впервые с 13 сентября 2024 года. Дюбе забил «Автомобилисту». Встреча проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Счёт — 3:3.

В предыдущий раз Дюбе забил в ворота «Барыса» (5:1). Он провёл 27 игр подряд без заброшенных шайб.

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«Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 52 очка за 42 матча. «Динамо» находится на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 55 очков за 44 игры.