Видео: драка Рафаэля Бикмуллина и Остина Вона в матче «Лада» — «Куньлунь»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Лада» — «Куньлунь Ред Стар» произошла драка с участием нападающих Рафаэля Бикмуллина и Остина Вона. Встреча проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. По итогам второго периода счёт равный — 1:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 42 очка за 43 матча. «Лада» находится на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 39 очков за 41 игру.