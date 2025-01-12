Видео: драка Рафаэля Бикмуллина и Остина Вона в матче «Лада» — «Куньлунь»
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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Лада» — «Куньлунь Ред Стар» произошла драка с участием нападающих Рафаэля Бикмуллина и Остина Вона. Встреча проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. По итогам второго периода счёт равный — 1:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
3-й период
2 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Кэмпбелл (Сомерби, Фу) – 04:55 (5x5) 1:1 Волков (Кугрышев, Фисенко) – 27:38 (5x4) 2:1 Бикмуллин (Ожгихин, Березин) – 42:16 (5x5) 2:2 Лихачёв (Фу) – 45:44 (5x5)
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 42 очка за 43 матча. «Лада» находится на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 39 очков за 41 игру.
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