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«Куньлунь» приблизился к зоне плей-офф КХЛ, победив «Ладу» в серии буллитов

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Куньлунь Ред Стар» одержал победу со счётом 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0).

В составе хозяев отличились Александр Волков и Рафаэль Бикмуллин. За «Куньлунь Ред Стар» заброшенными шайбами отметились Колин Кэмпбелл и Ярослав Лихачёв. Победный буллит на счету Колина Кэмпбелла.

«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 44 очка за 44 матча. «Куньлунь» отстаёт от нижегородского «Торпедо» на два очка. «Лада» находится на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 39 очков за 42 игры.