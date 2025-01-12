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«Начали допускать детские ошибки». Козлов объяснил поражение «Салавата» от «Авангарда»

«Начали допускать детские ошибки». Козлов объяснил поражение «Салавата» от «Авангарда»
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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал – 03:14 (5x5)     0:2 Набиев (Пименов) – 05:40 (5x5)     1:2 Буше (Окулов) – 24:02 (4x3)     2:2 Якупов (Каблуков) – 46:53 (5x5)     3:2 Шарипзянов (Маклауд, Буше) – 58:35 (5x5)    

«После хорошего первого периода, где мы играли правильно, чётко, повели в счёте, имели хорошие контратаки, во втором отрезке начали допускать ошибки при выходе из зоны, чем воспользовался «Авангард». Получили удаления, которые привели к первому пропущенному голу. Но в целом второй период выстояли, а в третьем, опять же, у нас были хорошие моменты, выходы «два в один», но, как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе.

Нет, разница в физике не стала сказываться после первого периода. Мы начали допускать детские ошибки: там, где нужно было просто выкинуть шайбу из зоны, мы стали выводить через пас. А мы знали, что «Авангард» плотно играет, и соперник этим и начал пользоваться, перехватил инициативу. При счёте 2:3 не стал брать тайм-аут, потому что ребята знают, что делать, когда вшестером выходят», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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