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Главный тренер «Салавата»: комментарии про Панина не читаю. Я доволен его игрой

Главный тренер «Салавата»: комментарии про Панина не читаю. Я доволен его игрой
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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру защитника Григория Панина в последних матчах.

— Болельщики недовольны игрой Григория Панина. Что вы скажете о его игре в последнее время?
— Комментарии я не читаю. Что касается Панина, то я доволен его игрой. Если он и допускает какие-то ошибки, то мы работаем над этим, будем стараться помочь ему выправить ситуацию, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 39-летний Григорий Панин провёл 42 игры, в которых забросил две шайбы и оформил четыре результативные передачи.

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