«Это судьба любого хоккеиста». Козлов отреагировал на спад лидера «Салавата» Хмелевски

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру нападающего Александра Хмелевски в последних матчах.

— У Хмелевски идёт кризисный период, спад. В чём вы видите причину этого?

— Это судьба любого хоккеиста. Никогда нельзя идти только вверх по восходящей, всегда будут какие-либо трудности. Просто тут нужно продолжать работать и верить в себя. Это единственный рецепт для прохождения такого этапа, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 25-летний Александр Хмелевски провёл 43 игры, в которых забросил 17 шайб и оформил 13 результативных передач.