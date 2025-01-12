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«Это судьба любого хоккеиста». Козлов отреагировал на спад лидера «Салавата» Хмелевски

«Это судьба любого хоккеиста». Козлов отреагировал на спад лидера «Салавата» Хмелевски
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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру нападающего Александра Хмелевски в последних матчах.

— У Хмелевски идёт кризисный период, спад. В чём вы видите причину этого?
— Это судьба любого хоккеиста. Никогда нельзя идти только вверх по восходящей, всегда будут какие-либо трудности. Просто тут нужно продолжать работать и верить в себя. Это единственный рецепт для прохождения такого этапа, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 25-летний Александр Хмелевски провёл 43 игры, в которых забросил 17 шайб и оформил 13 результативных передач.

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