«Без дополнительного выходного было бы ещё хуже». Ги Буше – о начале матча с «Салаватом»

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше прокомментировал волевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2).
«Мы ожидали, что начало будет не очень хорошим, ведь так и бывает после энергозатратной и тяжёлой выездной серии. Много отдали сил и энергии, поэтому я дал команде дополнительный выходной, без него всё было бы ещё хуже в первом периоде. Единственное, я надеялся, что нам потребуется не двадцать, а десять минут, чтобы войти в колею. Голы «Салавата» — результат наших ошибок, их можно было избежать, но как получилось, так получилось.
Мы встречались с быстрой, сильной, энергичной командой, нужно отдать им должное. Основное, что хочу отметить: наша команда сильна характером, она не опускает руки. Сегодня мы прибавляли и физически, и психологически, здорово работали для того, чтобы результат был в нашу пользу», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 12 января 2025
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