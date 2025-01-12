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«Без дополнительного выходного было бы ещё хуже». Ги Буше – о начале матча с «Салаватом»

«Без дополнительного выходного было бы ещё хуже». Ги Буше – о начале матча с «Салаватом»
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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше прокомментировал волевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал – 03:14 (5x5)     0:2 Набиев (Пименов) – 05:40 (5x5)     1:2 Буше (Окулов) – 24:02 (4x3)     2:2 Якупов (Каблуков) – 46:53 (5x5)     3:2 Шарипзянов (Маклауд, Буше) – 58:35 (5x5)    

«Мы ожидали, что начало будет не очень хорошим, ведь так и бывает после энергозатратной и тяжёлой выездной серии. Много отдали сил и энергии, поэтому я дал команде дополнительный выходной, без него всё было бы ещё хуже в первом периоде. Единственное, я надеялся, что нам потребуется не двадцать, а десять минут, чтобы войти в колею. Голы «Салавата» — результат наших ошибок, их можно было избежать, но как получилось, так получилось.

Мы встречались с быстрой, сильной, энергичной командой, нужно отдать им должное. Основное, что хочу отметить: наша команда сильна характером, она не опускает руки. Сегодня мы прибавляли и физически, и психологически, здорово работали для того, чтобы результат был в нашу пользу», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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